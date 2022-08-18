Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины .

Как говорится в сообщении, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с американским изобретателем и предпринимателем Палмером Лаки.

"Палмер Лаки является основателем компании Anduril Industries, занимающейся разработкой технологических решений в оборонной сфере. Собеседники обсудили возможности применения новых оборонных технологий для противодействия российской агрессии", - пишет пресс-служба ОП Украины.

Также Ермак отметил, что Украина нуждается в технологиях, которые ускорили бы изгнание войск захватчика.

"В конце встречи Андрей Ермак поблагодарил Палмера Лаки за поддержку нашего государства и пригласил его к сотрудничеству с украинскими компаниями", - говорится в сообщении.

Справка: Стартап оборонных технологий Anduril Палмера Лаки, оцениваемый в $8 млрд, вооружает Украину и создает оружие будущего. В частности, речь идет о вооруженных дронах, которые по замыслу в некоторых случаях должны заменять пилотируемые истребители при перехвате нарушителей воздушного пространства. Еще есть большой дрон для наблюдений, для которого не нужна взлетная полоса, поскольку опускается и садится вертикально и может летать на большие расстояния.

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