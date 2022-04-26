Ермак: РФ начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях

Об этом пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы наблюдаем типичное для россиян повышение ставок и отход от каких-либо правил и обязательств. В ЕС неоднократно говорили, что платить за газ в рублях не будут, поскольку в подписанных контрактах речь не идет о расчетах в "деревянной" валюте. Россия же пытается расколоть единство наших союзников. Также РФ доказывает, что энергоресурсы для них – это оружие. Именно поэтому ЕС нужно быть единым и вводить эмбарго на энергоресурсы, лишая россиян их энергетического оружия", – написал Ермак.