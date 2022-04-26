Ермак: РФ начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях
Для РФ энергоресурсы – это оружие, поэтому они начинают шантажировать страны Европы, не желающие платить за их газ в рублях
Об этом пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы наблюдаем типичное для россиян повышение ставок и отход от каких-либо правил и обязательств. В ЕС неоднократно говорили, что платить за газ в рублях не будут, поскольку в подписанных контрактах речь не идет о расчетах в "деревянной" валюте. Россия же пытается расколоть единство наших союзников. Также РФ доказывает, что энергоресурсы для них – это оружие. Именно поэтому ЕС нужно быть единым и вводить эмбарго на энергоресурсы, лишая россиян их энергетического оружия", – написал Ермак.
- Добавим, что российский Газпром сообщил крупнейшей польской газовой компании PGNiG о полной остановке поставок газа с 27 апреля, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.
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