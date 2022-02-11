Ермак: Работу Нормандского формата разблокировали, теперь переговоры будут проходить часто
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встречи в Нормандском формате будут проходить чаще, и добавил, что во время переговоров в Берлине стороны поддержали позицию Украины
Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей в Харькове.
"Процесс работы нормандского формата разблокирован, эти встречи будут проходить в частом режиме", - рассказал Андрей Ермак.
По его словам, в ходе переговоров в Берлине стороны поддержали позицию Украины. Кроме того, были достигнуты договоренности о работе в ТКГ и зафиксирована приверженность стран - участниц встречи режиму прекращения огня.
"И самое главное, что этот процесс переговорный происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию по всем вопросам", - подчеркнул глава Офиса президента.
- Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.
- По словам Ермака, во время переговоров в Берлине украинская сторона попытается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.
- 10 февраля украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата. Андрей Ермак заявил, что политические советники "нормандского формата" не смогли дойти до общего документа, но настроены на диалог.
- DPA сообщило, что следующую встречу советников "нормандской четверки" запланировали на март.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.87
Покупка 27.87Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное