Ермак: Работу Нормандского формата разблокировали, теперь переговоры будут проходить часто

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей в Харькове.



"Процесс работы нормандского формата разблокирован, эти встречи будут проходить в частом режиме", - рассказал Андрей Ермак.



По его словам, в ходе переговоров в Берлине стороны поддержали позицию Украины. Кроме того, были достигнуты договоренности о работе в ТКГ и зафиксирована приверженность стран - участниц встречи режиму прекращения огня.



"И самое главное, что этот процесс переговорный происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию по всем вопросам", - подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.

По словам Ермака, во время переговоров в Берлине украинская сторона попытается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

10 февраля украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата. Андрей Ермак заявил, что политические советники "нормандского формата" не смогли дойти до общего документа, но настроены на диалог.

DPA сообщило, что следующую встречу советников "нормандской четверки" запланировали на март.

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