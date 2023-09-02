Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: обсудили украинское контрнаступление и Формулу мира
В субботу, 2 сентября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в рамках постоянного диалога с союзниками провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого обсудили ряд вопросов
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
В частности, Ермак рассказал Салливану об обстановке на поле боя и успешном продвижении Сил обороны на определенных участках фронта. А также озвучил потребности украинской армии для продолжения контрнаступления.
Кроме того, руководитель ОП сообщил советнику президента США по вопросам нацбезопасности о создании рабочих групп по разработке предложений по реализации каждого из десяти пунктов Формулы мира.
Ермак подчеркнул важность продолжения работы по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности для Украины в рамках совместной декларации G7 о поддержке нашего государства.
Он также поблагодарил президента США Джозефа Байдена, обе палаты конгресса и всех американцев за поддержку Украины в борьбе за свободу и общие демократические ценности.
- Кроме того, накануне советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с делегацией руководителей украинских антикоррупционных учреждений.
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