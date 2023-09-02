Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: обсудили украинское контрнаступление и Формулу мира

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

В частности, Ермак рассказал Салливану об обстановке на поле боя и успешном продвижении Сил обороны на определенных участках фронта. А также озвучил потребности украинской армии для продолжения контрнаступления.

Кроме того, руководитель ОП сообщил советнику президента США по вопросам нацбезопасности о создании рабочих групп по разработке предложений по реализации каждого из десяти пунктов Формулы мира.

Ермак подчеркнул важность продолжения работы по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности для Украины в рамках совместной декларации G7 о поддержке нашего государства.

Он также поблагодарил президента США Джозефа Байдена, обе палаты конгресса и всех американцев за поддержку Украины в борьбе за свободу и общие демократические ценности.