Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: о чем говорили
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном о ситуации на фронте и оборонных нуждах Украины
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
"В рамках постоянного диалога с союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, в том числе на самых горячих направлениях. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ермак также поблагодарил Салливана за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации украинской Формулы мира, которая состоялась 5 и 6 августа в Джидде.
При этом чиновники обсудили и подготовку к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.
Кроме того, Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили текущие усилия по введению жестких санкций против России.
"Руководитель Офиса главы государства поблагодарил Соединенные Штаты, президента Джозефа Байдена, Конгресса и всего американского народа за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность", - добавили в сообщении.
- 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов. Он включает в себя средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
- А уже 13 июня США объявили о еще одном пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
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