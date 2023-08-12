Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: о чем говорили

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

"В рамках постоянного диалога с союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, в том числе на самых горячих направлениях. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ермак также поблагодарил Салливана за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации украинской Формулы мира, которая состоялась 5 и 6 августа в Джидде.

При этом чиновники обсудили и подготовку к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.

Кроме того, Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили текущие усилия по введению жестких санкций против России.

"Руководитель Офиса главы государства поблагодарил Соединенные Штаты, президента Джозефа Байдена, Конгресса и всего американского народа за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность", - добавили в сообщении.