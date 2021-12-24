Ермак проведет переговоры с Козаком на этой неделе: будут говорить о ТКГ

Об этом он сказал в интервью "Фокусу".



"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины", - заявил Ермак.



По словам главы ОПУ, переговоры с Россией ведутся постоянно, в том числе в рамках "нормандского формата".



"Как вы знаете, Дмитрий Козак - политический советник российского лидера в Нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", - добавил он.

Напомним, 22 декабря участники ТКГ договорились о полном соблюдении режима прекращения огня на Донбассе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что в рамках договоренностей о полном соблюдении режима прекращения огня на Донбассе, которых Трехсторонняя контактная группа достигла 22 декабря, украинские военные имеют право открывать ответный огонь.