Ермак представил дайджест, в котором будут отчитываться о деятельности президента, правительства и ходе реформ
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак представил еженедельный информационный бюллетень OPEN Digest, в котором будут появляться отчеты о работе президента, правительства и ходе реформ
Об этом сообщает Суспільне.
"Он будет интересен прежде всего тем, кому важна качественная и проверенная информация: журналистам международных изданий, дипломатам, работникам международных аналитических структур. OPEN Digest – это информация о деятельности президента Украины, Офиса президента и Кабмина из первых рук. Будем сообщать только о ключевых событиях, принципиальные решения, ход реформ", - сказал Ермак.
Дайджест будет выходить на двух языках в четырех разделах:
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фотографии недели – о значительных событиях страны за неделю;
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раздел "Курсом реформ" – о продвижении реформ в Украине;
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события недели – о визитах глав государств, работе парламента, публикации мнений экспертов;
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цитаты недели.
Глава ОП также выделяет отдельную функцию OPEN Digest – борьбу с российской дезинформацией. Сообщения должны формировать объективную картину об Украине.
- Напомним, Украина присоединилась к американской инициативе Net Zero World, благодаря которой украинские ученые получат доступ к разработкам 17 научных лабораторий министерства энергетики США по реализации проектов по декарбонизации.
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