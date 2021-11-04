Ермак представил дайджест, в котором будут отчитываться о деятельности президента, правительства и ходе реформ

Об этом сообщает Суспільне.

"Он будет интересен прежде всего тем, кому важна качественная и проверенная информация: журналистам международных изданий, дипломатам, работникам международных аналитических структур. OPEN Digest – это информация о деятельности президента Украины, Офиса президента и Кабмина из первых рук. Будем сообщать только о ключевых событиях, принципиальные решения, ход реформ", - сказал Ермак.

Дайджест будет выходить на двух языках в четырех разделах:

фотографии недели – о значительных событиях страны за неделю;

раздел "Курсом реформ" – о продвижении реформ в Украине;

события недели – о визитах глав государств, работе парламента, публикации мнений экспертов;

цитаты недели.

Глава ОП также выделяет отдельную функцию OPEN Digest – борьбу с российской дезинформацией. Сообщения должны формировать объективную картину об Украине.