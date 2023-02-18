Ермак предложил принять документ, который станет "промежуточным этапом" перед членством в НАТО

Об этом он сказал во время дискуссионной панели на Мюнхенской конференции безопасности.

"Без Украины сегодня ни Европейский Союз, ни НАТО не будут достаточно сильными. У НАТО еще есть шанс проявить ответственность. Вместо того, чтобы говорить о том, что "двери открыты для всех", пора открыть их для Украины. Это шанс для Альянса встать на путь реформирования и повышения эффективности", - отметил Ермак.

Кроме того, он также предложил Киевский договор безопасности как промежуточный этап для вступления в НАТО.

"Это комплексный, быстрый и действенный механизм обеспечения безопасности Украины, охватывающий широкий круг аспектов гарантий: военных, экономических, политических, санкционных, информационных и т.д.", - сказал он.

Также Ермак подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности любого государства есть способность к эффективной самообороне.

"Лишение агрессора возможностей готовить и совершать агрессию тоже является мощным средством поддержания мира", - добавил он.