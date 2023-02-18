Ермак предложил принять документ, который станет "промежуточным этапом" перед членством в НАТО
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил принять документ, который станет "промежуточным этапом" перед членством в НАТО
Об этом он сказал во время дискуссионной панели на Мюнхенской конференции безопасности.
"Без Украины сегодня ни Европейский Союз, ни НАТО не будут достаточно сильными. У НАТО еще есть шанс проявить ответственность. Вместо того, чтобы говорить о том, что "двери открыты для всех", пора открыть их для Украины. Это шанс для Альянса встать на путь реформирования и повышения эффективности", - отметил Ермак.
Кроме того, он также предложил Киевский договор безопасности как промежуточный этап для вступления в НАТО.
"Это комплексный, быстрый и действенный механизм обеспечения безопасности Украины, охватывающий широкий круг аспектов гарантий: военных, экономических, политических, санкционных, информационных и т.д.", - сказал он.
Также Ермак подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности любого государства есть способность к эффективной самообороне.
"Лишение агрессора возможностей готовить и совершать агрессию тоже является мощным средством поддержания мира", - добавил он.
- 18 февраля стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции безопасности подчеркнул, что важно то, что Украина борется за свое будущее и за свою землю.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное