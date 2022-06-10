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"Ермак поручил решить "проблему": экс-нардеп Береза заявил, что СБУ собирает информацию о его перемещении"

10 июня, 2022 пятница
10:44
Общество

Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза, который сейчас находится на фронте, обратился к нардепам с просьбой написать депутатский запрос для выяснения, на каком основании против него проводится спецоперация СБУ

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке .

"Хотите посмеяться? А посмеяться сквозь слезы? Тогда я дам вам такой шанс. Мною занимается СБУ. Некоторое время назад я узнал, что какой-то полковник СБУ из Запорожья пытается собирать обо мне информацию. Пока ему поручено собрать информацию обо мне и он выясняет мое перемещение из одного подразделения в другое",- заметил Береза.

Он говорит, что таким полковником, собирающим информацию для СБУ, является Жук Андрей Николаевич, сотрудник 5-го управления Департамента военной контрразведки СБУ (Днепр) с дислокацией в Запорожье. А задачу ему поставили из Киева.

"А в Киеве мной занимается... целый заместитель главы СБУ. Я не шучу. В военное время наша военная контрразведка занимается вопросами перемещения солдата Березы из одной воинской части в другую. Мне стало интересно, а кто это поставил такую задачу? Так вот задача ставил Татаров, которому какой-то Андрей Борисович Ермак поручил решить "проблему" Березы. Как стало мне известно, Ермак потребовал разобраться со мной. Каким-либо методом. Например, обвинить меня в госизмене или еще что-то... На мой вопрос, насколько широко трактуется "нечто", я получил ответ, что это может быть во что бы то ни стало, от дискредитации и ареста до появления новой истории, как из Гонгадзе", - написал экснардеп.

По словам Березы, правоохранителям была поставлена задача закрыть ему рот любой ценой.

Он также подчеркнул: "Понимая, с кем я имею дело, сразу хочу сказать, что я не склонен к суициду, перехожу улицу на зеленый свет, не употребляю наркотики и не нахожусь в депрессии и никогда не сотрудничал с иностранными разведками. Поэтому если со мной то произойдет, то точно знаю, кто это организовал".

"Также я точно знаю, что президент Украины Владимир Зеленский не знает об этой ситуации. Но учитывая, кто мной занимается, то воспринимаю угрозы серьезно. Я не знаю, какой вариант выберут сейчас Ермак и Татаров с их подчиненными, но учитывая их подход я понимаю, что может быть все, что угодно, вплоть до передачи данных о моем нахождении российским спецслужбам: можно и через экс-замглавы СБУ Баканова, экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова, сбежавшего из Украины через несколько часов до вторжения, прихватив с собой не только деньги, но и всю базу работников и агентов СБУ, и, как мы все понимаем, он работал точно не на Украине, а его агентура и дальше работает в СБУ, вот он может быть контактером. быть и другие", - отметил экс-нардеп.

Береза обратился к народным депутатам Украины с просьбой написать депутатский запрос для выяснения, "на каком основании против него проводится спецоперация СБУ, кто приказал, какая сумма бюджетных денег была потрачена на эти действия и какова цель".

"Кстати, учитывая, что я сейчас в Киеве, то СБУ может меня пригласить к себе, если хочет что-то спросить. Тем более, что о моем местонахождении службе известно постоянно. И у меня возник еще один вопрос. А военной контрразведке СБУ больше нечем заняться? Всех шпионов поймали, все потенциальные угрозы безопасности Вооруженных сил обнаружили? Или я и та же угроза? И очень жду реакции народных депутатов на мое обращение к ним", - добавил он.

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