Ермак пообещал разведчикам, что не будут спешить с обменом Цемаха, - экс-сотрудник ГУР

Об этом он заявил в интервью "Фактам".

Он рассказал, что операцию по задержанию Цемаха украинская разведка готовила год. К его автомобилю прикрепили маячок, а его ежедневный график вели до минуты.

"И вот около десяти утра (все спокойно, пустой двор), как только Цемах, вернувшись домой, открыл дверь в квартиру, наш человек зашел вместе с ним и предложил ему проехать в Донецк, где его якобы ждут для разговора. Цемах пытался отказываться. Но через пять минут уже был готов выходить. Второй сотрудник ждал в машине у подъезда. Его посадили на заднее сиденье за ​​водителем и увезли", - рассказал Червинский.

Он добавил, что Ермак уверял, что Цемах не был сверхважным свидетелем.

"Даже из этого эпизода убеждаюсь, что он косвенно работает на Россию", - отметил офицер и добавил, что следователям нужно было время. Они просили Ермака затянуть выдачу Цемаха.

"Тот пообещал: "Хорошо, я вас услышал. Включаю Цемаха на обмен в декабре". А 4 сентября пришел: "Отдавайте Цемаха". - "Как? Вы же обещали". - "Нет-нет, это указание. Отдавайте и все". Просто забрал и увез. Даже здесь обманул. Уверен: если бы Цемаха не отдали, он бы все рассказал", - добавил Червинский.