Ермак пообещал разведчикам, что не будут спешить с обменом Цемаха, - экс-сотрудник ГУР
Экс-сотрудник Главного управления разведки Минобороны Роман Червинский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак обещал не спешить с обменом террориста "ДНР" Владимира Цемаха
Об этом он заявил в интервью "Фактам".
Он рассказал, что операцию по задержанию Цемаха украинская разведка готовила год. К его автомобилю прикрепили маячок, а его ежедневный график вели до минуты.
"И вот около десяти утра (все спокойно, пустой двор), как только Цемах, вернувшись домой, открыл дверь в квартиру, наш человек зашел вместе с ним и предложил ему проехать в Донецк, где его якобы ждут для разговора. Цемах пытался отказываться. Но через пять минут уже был готов выходить. Второй сотрудник ждал в машине у подъезда. Его посадили на заднее сиденье за водителем и увезли", - рассказал Червинский.
Он добавил, что Ермак уверял, что Цемах не был сверхважным свидетелем.
"Даже из этого эпизода убеждаюсь, что он косвенно работает на Россию", - отметил офицер и добавил, что следователям нужно было время. Они просили Ермака затянуть выдачу Цемаха.
"Тот пообещал: "Хорошо, я вас услышал. Включаю Цемаха на обмен в декабре". А 4 сентября пришел: "Отдавайте Цемаха". - "Как? Вы же обещали". - "Нет-нет, это указание. Отдавайте и все". Просто забрал и увез. Даже здесь обманул. Уверен: если бы Цемаха не отдали, он бы все рассказал", - добавил Червинский.
- Отметим, в 2020 году некоторые СМИ распространили информацию якобы по журналистскому расследованию, в котором автор со ссылкой на данные "сотрудника австралийских спецслужб на условиях анонимности" сообщила, что Ермак якобы ориентировочно в июле 2019 года получил от россиян взятку около $40 млн за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе - и в вопросе обмена Цемаха".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "австралийским фейком" информацию о якобы даче ему взятки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное