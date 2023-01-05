Ермак поговорил с Салливаном: обсудили усилия по энергобезопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках постоянного диалога с американскими союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Офиса президента, очень важно, чтобы партнеры Украины и дальше оказывали действенную поддержку в обеспечении оборонных потребностей нашего государства для соответствующего реагирования на будущие вызовы.

Ермак также напомнил слова Зеленского после встречи с Байденом в Вашингтоне по поводу важности создания действенного воздушного щита для Украины. Ведь, разрушая ракетами и дронами-камикадзе энергетическую систему нашей страны, Россия стремится использовать холод как оружие массового поражения против мирных граждан.

Согласно информации, собеседники обсудили дальнейшую координацию по обеспечению энергетической безопасности Украины.