Ермак поговорил с Салливаном: обсудили усилия по энергобезопасности Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В рамках постоянного диалога с американскими союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Офиса президента, очень важно, чтобы партнеры Украины и дальше оказывали действенную поддержку в обеспечении оборонных потребностей нашего государства для соответствующего реагирования на будущие вызовы.
Ермак также напомнил слова Зеленского после встречи с Байденом в Вашингтоне по поводу важности создания действенного воздушного щита для Украины. Ведь, разрушая ракетами и дронами-камикадзе энергетическую систему нашей страны, Россия стремится использовать холод как оружие массового поражения против мирных граждан.
Согласно информации, собеседники обсудили дальнейшую координацию по обеспечению энергетической безопасности Украины.
- 8 декабря 2022 г. администрация президента США Джо Байдена провела встречу с руководством энергокомпании, во время которой они обсудили возможные варианты помощи энергетической инфраструктуре Украины.
- 13 декабря 2022 года Соединенные Штаты Америки отправили Украине первую партию энергетического оборудования для поддержки энергоинфраструктуры Украины.
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