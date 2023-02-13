Об этом сообщило 13 февраля Официальное интернет-представительство президента Украины.

Во встрече приняли участие заместители руководителя Офиса президента Андрей Смирнов и Андрей Сибига, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич и другие члены рабочей группы.

Ермак отметил, что большинство стран-союзников поддерживают инициативу Украины.

"Сегодня практически все они говорят о том, что готовы принять участие в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность самой идеи, а конкретные механизмы создания", – подчеркнул он.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов подчеркнул, что для Украины приемлемы два из трех возможных сценариев создания трибунала.

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Чтобы убедить партнеров поддержать необходимый для Украины сценарий создания трибунала, по словам Андрея Ермака, необходимо подготовить конкретные предложения, которые можно будет представлять на международных площадках.

"Под каждую страну нужно находить свой рецепт. К каждой стране нужно найти ключик", – убежден руководитель ОП.

Кроме того, отмечается, что для более эффективного привлечения стран-партнеров к процессу создания специального трибунала Андрей Ермак предложил проводить информационные брифинги в Офисе президента для представителей государств, поддерживающих инициативу Украины.

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Андрей Смирнов отметил, что в конце января в Праге (Чехия) состоялось заседание Core Group, на котором представители более 20 стран обсудили дальнейшие шаги по созданию спецтрибунала.

Также, по его словам, на площадке Евроюста продолжается работа над проведением международного саммита по ответственности за преступление агрессии в Украине, что должно стать основой для систематизации доказательств с целью формулирования обвинения в совершении преступления агрессии.

Кроме того, продолжается работа над созданием International Centre for Prosecution of Crime of Aggression in Ukraine.