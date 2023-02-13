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Ермак: почти все союзники готовы создавать трибунал для РФ, обсуждаем конкретные механизмы

13 февраля, 2023 понедельник
21:56
война с Россией

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел заседание рабочей группы по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины

Об этом сообщило 13 февраля Официальное интернет-представительство президента Украины.

Во встрече приняли участие заместители руководителя Офиса президента Андрей Смирнов и Андрей Сибига, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич и другие члены рабочей группы.

Ермак отметил, что большинство стран-союзников поддерживают инициативу Украины.

"Сегодня практически все они говорят о том, что готовы принять участие в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность самой идеи, а конкретные механизмы создания", – подчеркнул он.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов подчеркнул, что для Украины приемлемы два из трех возможных сценариев создания трибунала.

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Чтобы убедить партнеров поддержать необходимый для Украины сценарий создания трибунала, по словам Андрея Ермака, необходимо подготовить конкретные предложения, которые можно будет представлять на международных площадках.

"Под каждую страну нужно находить свой рецепт. К каждой стране нужно найти ключик", – убежден руководитель ОП.

Кроме того, отмечается, что для более эффективного привлечения стран-партнеров к процессу создания специального трибунала Андрей Ермак предложил проводить информационные брифинги в Офисе президента для представителей государств, поддерживающих инициативу Украины.

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Андрей Смирнов отметил, что в конце января в Праге (Чехия) состоялось заседание Core Group, на котором представители более 20 стран обсудили дальнейшие шаги по созданию спецтрибунала.

Также, по его словам, на площадке Евроюста продолжается работа над проведением международного саммита по ответственности за преступление агрессии в Украине, что должно стать основой для систематизации доказательств с целью формулирования обвинения в совершении преступления агрессии.

Кроме того, продолжается работа над созданием International Centre for Prosecution of Crime of Aggression in Ukraine.

  • Напомним, ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.
  • Франция работает над созданием спецтрибунала по расследованию военных преступлений России.
  • 2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, отвечающего за стратегию расследования преступления агрессии.
  • Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.
  • Кроме того, в Организации Объединенных Наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.
  • 4 января стало известно, что городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию), создать в городе специальный трибунал для РФ .
Общество
Мир
Россия
Чехия
Президент Украины
Гаагский трибунал
Андрей Ермак
Мир про Украину
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