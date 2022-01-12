Ермак обсудил ситуацию по безопасности с советником Байдена Салливаном

Об этом Ермак сообщил в Twitter.



"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации. Отметили важность продолжения работы формата #N4 (Нормандского формата - ред.). Ценим неизменную поддержку США", - написал Ермак.

Ранее Ермак в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил , что вторжение России в Украину станет приговором для НАТО и наибольшим поражением для западных партнеров.Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры США и РФ по НАТО, Украине и российским требованиям безопасности.12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО , посвященное в частности ситуации вокруг Украины.