Ермак обсудил ситуацию по безопасности с советником Байдена Салливаном
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил ситуацию вокруг Украины с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном
Об этом Ермак сообщил в Twitter.
"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации. Отметили важность продолжения работы формата #N4 (Нормандского формата - ред.). Ценим неизменную поддержку США", - написал Ермак.
Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры США и РФ по НАТО, Украине и российским требованиям безопасности.
12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, посвященное в частности ситуации вокруг Украины.
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