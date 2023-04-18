Об этом Ермак сообщил в telegram .

"Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию на фронте и характер действий врага", - написал Ермак.

Он добавил, что США стороны договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления безопасности помощи Украине и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении.