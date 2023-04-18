Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником президента США Салливаном
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном
Об этом Ермак сообщил в telegram .
"Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию на фронте и характер действий врага", - написал Ермак.
Он добавил, что США стороны договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления безопасности помощи Украине и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении.
- 2 февраля Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разговаривали с Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
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