Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд детали предстоящего визита Владимира Зеленского в Вашингтон
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
Отмечается, что Ермак провел телефонный разговор с Нуланд 9 июля.
"Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США", - заявили в ОП.
Также Ермак и Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в проведении реформ в Украине - в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли.
"Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта "Северный поток-2 ", - сообщили в Офисе президента.
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского планируется на конец июля в США.
- Напомним, 7 июня Байден пригласил Зеленского с визитом в США.
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