Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

Отмечается, что Ермак провел телефонный разговор с Нуланд 9 июля.

"Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США", - заявили в ОП.

Также Ермак и Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в проведении реформ в Украине - в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли.

"Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта "Северный поток-2 ", - сообщили в Офисе президента.

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского планируется на конец июля в США.