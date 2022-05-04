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Главная война с Россией Ермак об оккупационных обстрелах железнодорожной инфраструктуры Украины: нам нужно больше оружия. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого

Ермак об оккупационных обстрелах железнодорожной инфраструктуры Украины: нам нужно больше оружия. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого

4 мая, 2022 среда
22:35
война с Россией

Армия РФ продолжает обстреливать железнодорожную инфраструктуру Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне пытаются разрушить украинскую логистику, потому что не могут победить на поле боя

Об этом пишет в телеграмме Андрей Ермак.

"Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя. Они хотят остановить страну, но им это не удается благодаря храбрости наших воинов, железнодорожников, дорожников и всех украинцев", – пишет Андрей Ермак.

Оккупационные войска продолжают нападать и убивать гражданских, в частности, в Харькове.

"Также Россия продолжает воевать с мирными людьми. Удары наносятся по центральным частям городов – вчера в очередной раз пострадал парк Горького в Харькове. Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки", – добавляет глава Офиса президента.

  • 3 мая россияне нанесли ракетные удары по Львову. Большинство поездов задерживались. Укрзализниця опубликовала график задерживаемых поездов.
  • Вечером 4 мая в Днепре прогремели взрывы. Окупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре.
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