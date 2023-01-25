Ермак о назначении сексолога послом в Болгарии: Давайте делать выводы по результатам работы
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не видит ничего плохого в том, что послом Украины в Болгарии назначили не имеющую дипломатического опыта Олесю Илащук
Об этом Ермак сказал в интервью Forbes .
По его словам, назначение послов не является компетенцией Офиса президента.
"Мы – команда Офиса президента – занимаемся только теми кадровыми вопросами, которые принадлежат к компетенции президента, а не так, как иногда пишут. Я всегда за конструктивную критику, я нормально это воспринимаю, но против манипуляций и лжи. И президент всегда решительно реагирует на ошибки в кадровой политике, если они имеют место. Но очень важно, чтобы вывод об ошибке был сделан на основе глубокого профессионального анализа", - сказал руководитель ОП.
Он отметил, что в Украине уже были прецеденты, когда дипломатическую должность занимал человек без соответствующего опыта.
"О послов – есть Министерство иностранных дел... Давайте делать выводы о назначении также из результатов. Если кто-то сделает анализ наиболее эффективных дипломатов, где они работали, какой у них опыт, то могут быть очень интересные выводы. Например, сегодня один из наиболее эффективных наших дипломатов - госпожа (посол Украины в США Оксана, - ред.) Маркарова, которая ни дня не работала в Министерстве иностранных дел", - сказал Ермак.
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Олесю Илащук послом в Республике Болгария.
- Экс-нардеп Борислав Береза указал на то, что у Илащук нет ни соответствующего образования, ни дипломатического опыта, она была сексологом-консультантом .
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