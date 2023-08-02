Об этом он написал в телеграмме.

По словам Ермака, встреча в Саудовской Аравии будет посвящена ключевым принципам мира на основе формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

После состоявшейся в июне встречи в Копенгагене Офис президента увеличивает количество участников нашей инициативы в Саудовской Аравии. Среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Глава ОПА подчеркнул, что стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня:

первый – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира;

второй – украинская инициатива со встречами советников по национальной безопасности и политическими советниками для поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана;

третий – учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств, на котором состоится имплементация Формулы.

Ермак напомнил, что Формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов, каждый из которых обсуждается в индивидуальном и групповом формате с партнерами на таких встречах.

По словам главы ОП, цель Украины на встрече в Саудовской Аравии – выработать единое видение Формулы и проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира.

"Нам нужно восстановление мирового порядка, международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины. Продолжаем работать", - подчеркнул Ермак.