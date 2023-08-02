Ермак назвал три уровня стратегии Украины по реализации Формулы мира и цели встречи в Саудовской Аравии
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина готовит вторую встречу на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств в Саудовской Аравии. Для этого Украина имеет три уровня стратегии по реализации Формулы мира
Об этом он написал в телеграмме.
По словам Ермака, встреча в Саудовской Аравии будет посвящена ключевым принципам мира на основе формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
После состоявшейся в июне встречи в Копенгагене Офис президента увеличивает количество участников нашей инициативы в Саудовской Аравии. Среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Глава ОПА подчеркнул, что стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня:
- первый – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира;
- второй – украинская инициатива со встречами советников по национальной безопасности и политическими советниками для поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана;
- третий – учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств, на котором состоится имплементация Формулы.
Ермак напомнил, что Формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов, каждый из которых обсуждается в индивидуальном и групповом формате с партнерами на таких встречах.
По словам главы ОП, цель Украины на встрече в Саудовской Аравии – выработать единое видение Формулы и проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира.
"Нам нужно восстановление мирового порядка, международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины. Продолжаем работать", - подчеркнул Ермак.
- В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.
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