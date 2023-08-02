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Ермак назвал три уровня стратегии Украины по реализации Формулы мира и цели встречи в Саудовской Аравии

2 августа, 2023 среда
12:59
Война с Россией Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина готовит вторую встречу на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств в Саудовской Аравии. Для этого Украина имеет три уровня стратегии по реализации Формулы мира

Об этом он написал в телеграмме.

По словам Ермака, встреча в Саудовской Аравии будет посвящена ключевым принципам мира на основе формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

После состоявшейся в июне встречи в Копенгагене Офис президента увеличивает количество участников нашей инициативы в Саудовской Аравии. Среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Глава ОПА подчеркнул, что стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня:

  • первый – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира;
  • второй – украинская инициатива со встречами советников по национальной безопасности и политическими советниками для поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана;
  • третий – учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств, на котором состоится имплементация Формулы.

Ермак напомнил, что Формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов, каждый из которых обсуждается в индивидуальном и групповом формате с партнерами на таких встречах.

По словам главы ОП, цель Украины на встрече в Саудовской Аравии – выработать единое видение Формулы и проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира.

"Нам нужно восстановление мирового порядка, международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины. Продолжаем работать", - подчеркнул Ермак.

  • В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.
Украина
Владимир Зеленский
Саудовская Аравия
Андрей Ермак
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