Об этом Андрей Ермак сказал в разговоре с НВ .

По словам руководителя ОП, нужно закончить войну до холодов, ведь у российских войск будет больше времени укрепить свои позиции.

"Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда у россиян будет больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность", - заявил Андрей Ермак.

12 июля член Палаты представителей США, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила , что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

14 июля Ермак заявил , что ЕС нарабатывает очередной пакет санкций против России на основе разработок группы Ермака-Макфола, но пока санкционный план группы воплощен только наполовину.

По словам главы ОП, по пути в НАТО Украина должна получить гарантии безопасности от ведущих государств мира, но России в этом списке не будет.

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