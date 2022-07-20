Ермак назвал срок, когда важно закончить войну с Россией
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине важно закончить войну с Россией до зимы
Об этом Андрей Ермак сказал в разговоре с НВ .
По словам руководителя ОП, нужно закончить войну до холодов, ведь у российских войск будет больше времени укрепить свои позиции.
"Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда у россиян будет больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность", - заявил Андрей Ермак.
- 12 июля член Палаты представителей США, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила , что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.
- 14 июля Ермак заявил , что ЕС нарабатывает очередной пакет санкций против России на основе разработок группы Ермака-Макфола, но пока санкционный план группы воплощен только наполовину.
- По словам главы ОП, по пути в НАТО Украина должна получить гарантии безопасности от ведущих государств мира, но России в этом списке не будет.
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