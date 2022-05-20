Ермак назвал недопустимым очередное соглашение с РФ без полного освобождения территории Украины

Об этом он написал в Telegram .

"Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше рисков для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов", - отметил Ермак.

Он добавил, что РФ должна освободить всю территорию Украины, включая Крым и ОРДЛО.

"Наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно вскоре нарушат. Как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", - подытожил глава ОП.