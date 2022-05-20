Ермак назвал недопустимым очередное соглашение с РФ без полного освобождения территории Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Россия по итогам войны должна уйти со всей территории Украины
Об этом он написал в Telegram .
"Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше рисков для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов", - отметил Ермак.
Он добавил, что РФ должна освободить всю территорию Украины, включая Крым и ОРДЛО.
"Наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно вскоре нарушат. Как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", - подытожил глава ОП.
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