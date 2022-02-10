Ермак: На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ и освобождения заложников
Украинская сторона на переговорах политических советников лидеров государств Нормандской четверки в Берлине попытается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который и уезжает на переговоры в Берлин, передает ОП.
"Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе", - сказал он.
По словам Ермака, украинская сторона будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.
Он отметил, что представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.
"Андрей Ермак отметил, что сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и имеет большую международную поддержку. Об этом, в частности, свидетельствует беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину", - говорится в сообщении ОП.
- Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран Нормандской четверки. В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.
- 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран Нормандской четверки. 9 февраля Германия подтвердила эту встречу и заявила, что главной темой будут Минские соглашения.
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