Об этом он написал в телеграм .

"Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", - отметил он.

Ермак также подчеркнул, что многое зависит от обучения наших воинов: "Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов".

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