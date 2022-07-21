Ермак: Мы переломим ход этой войны, скоро будет много сюрпризов
Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что сейчас важно не дать россиянам затянуть войну до зимы, и анонсировал "много сюрпризов"
Об этом он написал в телеграм .
"Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", - отметил он.
Ермак также подчеркнул, что многое зависит от обучения наших воинов: "Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов".
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