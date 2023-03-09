Ермак: имя расстрелянного оккупантами пленного украинца официально еще не установлено
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в настоящее время имя украинского воина, расстрелянного русскими за слова "Слава Украине", официально не установлено
Об этом сообщает Укринформ.
"Имя официально пока не установлено", - сказал Ермак журналистам.
В Офисе президента также отметили, что когда имя будет установлено, об этом сообщат в Офис генерального прокурора или СБУ после проведения соответствующих экспертиз.
- 5 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленный произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. На видео отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.
- 7 марта в ВСУ заявили, что предварительно установили личность военнослужащего.
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