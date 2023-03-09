Об этом сообщает Укринформ.

"Имя официально пока не установлено", - сказал Ермак журналистам.

В Офисе президента также отметили, что когда имя будет установлено, об этом сообщат в Офис генерального прокурора или СБУ после проведения соответствующих экспертиз.