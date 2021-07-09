Ермак и Нуланд обсудили реформы в Украине и российские учения "Запад-2021", - Никифоров
Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провели переговоры по телефону
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге, передает Укринформ.
"Ермак и Нуланд обсудили ситуацию в Беларуси, выразили обеспокоенность тем, что происходит там сейчас. Обсудили вопросы безопасности, связанные с российскими учениями "Запад-2021" и перешли к теме Украины", - сказал прессекретар.
По его словам, Ермак и Нуланд говорили о прогрессе, которого Украина достигла за последние две недели.
"Это касается документов о ВККС, ВРУ, закона о корпоративном управлении, закона о СБУ. Работа над ними продолжается. Коснулись также ситуации в Нафтогазе", - рассказал Никифоров.
Спикер добавил, что разговор Ермака и Нуланд на момент брифинга еще продолжалась.
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