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"Ермак - это прямая ходячая катастрофа". Соцсети о расследовании празднования 50-летия Ермака в Карпатах
Пользователи социальных сетей активно комментируют расследование Украинской правды о том, как Владимир Зеленский и Андрей Ермак праздновали юбилей руководителя Офиса президента Украины
Шеф-редактор интернет-издания "Главком" Виктор Шлинчак убежден, что расследование юбилея Ермака неизбежно приведет к падению рейтинга президента Зеленского.
Политик Владимир Омелян искренне удивляется очередному "зашквару" от нынешнего президента и его окружения: "Даже страшно представить, по какой статье пойдут Ермак и Зеленский за нанесение ущерба во время незаконного отдыха в государственной резиденции, приема гостей, гулянки и использования вертолетов ГСЧС за счет плательщиков налогов".
По словам экс-министра инфраструктуры, он всегда был уверен, что Зеленский плохо завершит свою политическую карьеру.
Не скрывает своих эмоций и бывший народный депутат Украины Сергей Высоцкий: "Насколько же нужно, чтобы было пох@ю не просто на страну, а вообще на все, чтобы четыре дня гудеть на дне рождения твоего де-факто вице-президента, да еще возить гостей из Киева на военном вертолете и вертолете экстренных служб".
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева удивляется поведению нынешнего руководителя Офиса президента: "Ермак — это прямая ходячая катастрофа. 50 лет стукнуло трехпроцентному патриоту, а *бонутое на всю голову. Это же надо в разгар скандала о госизмене влепиться в разгул на день рождения.
- Журналисты "Украинской правды" в своем расследовании утверждают , что Владимир Зеленский летал праздновать 50-летие главы Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах 19, 20, 21 и 22 ноября (в воскресенье глава государства отбыл в Киев, а затем, в этот же день, вернулся в Гуту). Расследователи говорят, что президент или гости вероятно передвигались к месту празднования на вертолете ГСЧС и празднование длилось 4 дня.
- Офис президента Украины и сам Андрей Ермак частично опровергли информацию, обнародованную журналистами "УП" .
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