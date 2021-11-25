"Ермак - это прямая ходячая катастрофа". Соцсети о расследовании празднования 50-летия Ермака в Карпатах

Шеф-редактор интернет-издания "Главком" Виктор Шлинчак убежден, что расследование юбилея Ермака неизбежно приведет к падению рейтинга президента Зеленского.





Политолог Андрей Смолий считает, что нынешняя команда Зеленского полностью оторвалась от реальности: "Для кого там еще Зеленский это "простой учитель-Голобородько"? Пора снимать розовые очки. Мы имеем дело с новыми олигархами и коррупционерами у власти. С людьми без принципов и морали, без стыда и понимания.

Они будут врать на камеры, обливать грязью других, а сами – банально жировать за наши средства, в государственных резиденциях, которые Зеленский обещал отдать детям". Политолог Андрей Смолий считает, что нынешняя команда Зеленского полностью оторвалась от реальности: "Для кого там еще Зеленский это "простой учитель-Голобородько"? Пора снимать розовые очки. Мы имеем дело с новыми олигархами и коррупционерами у власти. С людьми без принципов и морали, без стыда и понимания.Они будут врать на камеры, обливать грязью других, а сами – банально жировать за наши средства, в государственных резиденциях, которые Зеленский обещал отдать детям".





Телеведущий "Эспрессо" Егор Чечеринда задает вполне логичный вопрос: не те ли "санитарные" вертолеты ГСЧС возили Зеленского и Ермака в Гуту, которые Арсен Аваков за полмиллиарда народных евро приобрел у французов для нужд МВД.



Сам Андрей Ермак на своей странице в Facebook опровергает часть информации, изложенной в расследовании "Украинской правды".



"Никто не использовал никаких частных или государственных самолетов. Вертолетами ГСЧС никаких гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - утверждает он. Сам Андрей Ермак на своей странице в Facebook опровергает часть информации, изложенной в расследовании "Украинской правды"."Никто не использовал никаких частных или государственных самолетов. Вертолетами ГСЧС никаких гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - утверждает он.

Журналисты "Украинской правды" в своем расследовании утверждают , что Владимир Зеленский летал праздновать 50-летие главы Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах 19, 20, 21 и 22 ноября (в воскресенье глава государства отбыл в Киев, а затем, в этот же день, вернулся в Гуту). Расследователи говорят, что президент или гости вероятно передвигались к месту празднования на вертолете ГСЧС и празднование длилось 4 дня.

Офис президента Украины и сам Андрей Ермак частично опровергли информацию, обнародованную журналистами "УП" .

Политик Владимир Омелян искренне удивляется очередному "зашквару" от нынешнего президента и его окружения: "Даже страшно представить, по какой статье пойдут Ермак и Зеленский за нанесение ущерба во время незаконного отдыха в государственной резиденции, приема гостей, гулянки и использования вертолетов ГСЧС за счет плательщиков налогов".По словам экс-министра инфраструктуры, он всегда был уверен, что Зеленский плохо завершит свою политическую карьеру.Не скрывает своих эмоций и бывший народный депутат Украины Сергей Высоцкий: "Насколько же нужно, чтобы было пох@ю не просто на страну, а вообще на все, чтобы четыре дня гудеть на дне рождения твоего де-факто вице-президента, да еще возить гостей из Киева на военном вертолете и вертолете экстренных служб".Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева удивляется поведению нынешнего руководителя Офиса президента: "Ермак — это прямая ходячая катастрофа. 50 лет стукнуло трехпроцентному патриоту, а *бонутое на всю голову. Это же надо в разгар скандала о госизмене влепиться в разгул на день рождения.