Об этом говорится в ее заявлении .

Спартц написала, что после посещения Украины осталась "разочарована, узнав, что вместо того, чтобы признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев фактически во главе с Андреем Ермаком играет в политику. Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО".

"К сожалению, вместо того, чтобы развеять опасения, которые я нарушила на прошлой неделе, господин Ермак начал клеветническую кампанию против меня. Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака. Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", – заявила Виктория Спартц.

Она отметила, что выразила свои опасения не "ради политической выгоды", а нынешнее отсутствие надзора за предоставленным Украине оружием назвала "фактором, способствующим задержкам, тогда как надлежащий надзор и логистика только увеличат скорость и эффективность".

9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.

10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.

Впоследствии конгрессвумен-республиканка ответила на упреки коллеги из Демократической партии и снова вспомнила о главе Офиса президента Украины.

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