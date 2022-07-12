Ермак должен уйти в отставку, - конгрессвумен Спартц
Член Палаты представителей США, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку
Об этом говорится в ее заявлении .
Спартц написала, что после посещения Украины осталась "разочарована, узнав, что вместо того, чтобы признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев фактически во главе с Андреем Ермаком играет в политику. Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО".
"К сожалению, вместо того, чтобы развеять опасения, которые я нарушила на прошлой неделе, господин Ермак начал клеветническую кампанию против меня. Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака. Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", – заявила Виктория Спартц.
Она отметила, что выразила свои опасения не "ради политической выгоды", а нынешнее отсутствие надзора за предоставленным Украине оружием назвала "фактором, способствующим задержкам, тогда как надлежащий надзор и логистика только увеличат скорость и эффективность".
- 9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.
- В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.
- 10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.
- Впоследствии конгрессвумен-республиканка ответила на упреки коллеги из Демократической партии и снова вспомнила о главе Офиса президента Украины.
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