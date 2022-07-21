"Ермак доказал, что он альфа-самец": политолог Бобыренко об уходе Баканова с должности главы СБУ
Виктор Бобыренко, политолог, считает, что увольнение Баканова произошло не из-за его неудовлетворительной работы, а это следствие конфликта Баканова и Ермака
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Что касается кадрового шума, который мы увидели 19 июля, а 17 июля, в воскресенье, было объявлено об отстранении от должности главы СБУ Ивана Баканова, понятно, что эта разборка не с Бакановым за его невыполнение каких-либо задач, а это конфликт Баканова и Ермака. И Ермак показал, кто здесь альфа-самец и что он главный фаворит", - отметил Виктор Бобыренко .
Политолог отметил, что это также поняли и наши союзники.
"И будет ли президент Зеленский иметь информацию, которую ему доносят не через Ермака, не будет ли аберрации, то есть искривления информации? И может ли Владимир Александрович все воспринимать только со слов Ермака и понимать только ту правду, которая выгодна Ермаку? То есть вопрос в том, будет ли тактическая победа Ермака победой Украины? Очевидно, теперь Офис президента полностью руководит министерствами и правоохранительной системой, но пока еще не управляет армией", - отметил Бобыренко .
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