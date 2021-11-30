Ермак дал показания ДБР по делу "вагнеровцев"

Об этом он написал в Facebook.



"Сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - отметил Ермак.



Он добавил, что СМИ раньше времени не сообщал, чтобы "не делать из этого шоу".



"Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал. Но считаю, что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над", - написал Ермак.

Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что 24 июля 2020 года на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП по обороне Романа Машовца, эксначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы и бывшего первого заместителя председателя СБУ Руслана Баранецкого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по "вагнеровцам" проводить нельзя. По словам Бутусова, Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком и то, что задержание "вагнеровцев" помешает началу очередного перемирия на Донбассе и потребовал перенести начало операции. По данным Бутусова, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет "вагнеровцев" из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.

29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта".

ВСК по "вагнеровцам" обнародовала промежуточный отчет , в котором подтвердила проведение "спецоперации" по задержанию боевиков и отрицает утечку информации с украинской стороны.

19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции в отношении вагнеровцев.

26 ноября президент Зеленский Президент рассказал , что бывший глава разведки Василий Бурба слив операцию по ПИК Вагнеру, когда его идеи были разрушены РФ

Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.