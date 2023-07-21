В 2008-м руководство Ferrexpo приняло решение о создании принципиально нового предприятия. Еристовский горно-обогатительный комбинат (ЕГОК) в Полтавской области – первый успешный проект такого плана, реализуемый во времена независимой Украины. Его производственные и административно-бытовые корпуса строились на базе новейших технологий. Промышленная разработка месторождения и добыча железной руды стартовали уже через четыре года, в 2012-м – по лучшим мировым тенденциям.

Одним из ключевых факторов, на который полагались изначально, было привлечение современной горной техники ведущих мировых производителей. Первое горное оборудование – колесный грейдер марки САТ 16М и два гусеничных бульдозера САО D10T производства Caterpillar – ЕГОК получил уже в октябре 2008-го. В декабре того же года на комбинате начали первые раскрывающие работы с привлечением шагающего экскаватора ЭШ-11/70.

По мере увеличения объемов производства пополнялся и парк горной техники. В мае 2011-го состоялся запуск единственного в Европе гидравлического экскаватора Bucyrus RH-200, уже через год на предприятии запустили второй гидравлический экскаватор-гигант – Bucyrus RH340 и парк карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 220 т марки Caterpi.

Комбинат оперирует оборудованием брендов Caterpillar, Komatsu и Hitachi. Это 34- и 29-кубовые экскаваторы, 220-тонные автосамосвалы, которых не так много даже в Европе.

ЕГОК имеет современные ремонтные подразделения – цех по ремонту горного оборудования и цех внутрикарьерных ремонтов, обслуживающих всю промышленную технику Ferrexpo. В 2021 году комбинат приобрел оборудование для ремонта автосамосвалов (оборудование для замены задних мостов), которого больше нет нигде в Украине. И если раньше некоторые запчасти заменяли в течение суток, то сейчас это возможно всего за несколько часов.

Эхо войны

Полномасштабное вторжение РФ поставило перед отраслью сложные проблемы: нарушение логистических цепочек, нехватка персонала, перебои в снабжении электроэнергией и т.д.

В первые несколько месяцев предприятию удавалось работать в обычном режиме, позже – постепенно уменьшая объемы добычи и переработки.

В октябре 2022-го ЕГОК, как и остальные предприятия Ferrexpo, временно находился в простое из-за повреждения энергетической инфраструктуры региона, вызванного массированными российскими атаками. Предприятие перестроило деятельность так, чтобы в работе все время был хотя бы один из карьеров и чтобы в среднем была задействована четверть всей имеющейся техники.

"В течение 2023-го мы смогли постепенно наращивать объемы производства благодаря запуску второй технологической линии. Это позволило фактически удвоить производительность", - рассказал Тарас Зинченко, и.о. генерального директора Еристовского ГОКа.

В то же время на ЕГОКе работают над тем, чтобы ускорить оборот вагонов и, соответственно, сроки поставки окатышей заказчикам. Комбинату, как и всем предприятиям ГМК Украины, существенно помогло бы открытие украинских черноморских портов, что позволило бы увеличить производственные мощности, поставлять продукцию зарубежным партнерам с меньшими затратами. Это принесет больше прибыли для Украины и обеспечит увеличение инвестиций в перспективе.

Полномасштабное вторжение РФ также поставило группу Ferrexpo перед кадровыми проблемами: некоторые специалисты уехали за границу, в то же время почти 700 работников трех предприятий компании, среди которых многие сотрудники ЕГОКа, стали в ряды ВСУ. В целом это представители критических профессий – слесари-ремонтники, электрогазосварщики и водители.

Smart-решение

Чтобы на равных конкурировать с крупными мировыми компаниями, компания Ferrexpo реализовала на ЕГОК smart-решение. В апреле 2019-го на ЕГОК начали проект по переоборудованию и модернизации буровых установок PitViper 275. В настоящее время предприятие оперирует тремя установками, удаленно управляемыми операторами-буровиками. В частности, машины вообще без участия человека способны выполнять ряд функций, а также добиваться максимальной точности бурения, повышать себестоимость и эффективность ведения буровых работ.

Год спустя на предприятии открыли единственный диспетчерский центр, позволяющий в реальном времени контролировать горную технику в обоих карьерах, оперативно реагировать на вероятные отклонения в работе оборудования, лучше планировать процесс работ и добычи железной руды.

"Мозговой центр" комбината – единый диспетчерский центр



В 2021 году на ЕГОК была построена первая в Украине Private Networks e-LTE стоимостью $1 млн (со стоимостью лицензии). Как рассказали на предприятии, эта технология в карьере комбината очень схожа на используемую провайдерами мобильной связи. Главное отличие – это собственная сеть Ferrexpo, ее администрируют сотрудники компании. Она строилась как инфраструктура для работы беспилотного парка горной техники.

В прошлом году на шести автосамосвалах CAT 793D смонтировали систему автоматизированного дистанционного управления ASI американского производства. Однако из-за вторжения РФ проект с использованием в производстве беспилотных автосамосвалов был приостановлен. Одной из причин является невозможность вовремя доставлять необходимые материалы, запчасти и оборудование. Однако некоторое оборудование сохраняется, готовое к повторному запуску проекта.

Победные планы

В 2022 году ЕГОК добыл более 9131 тыс. тонн железной руды, благодаря чему общий годовой объем производства Ferrexpo составил 6,1 млн тонн железорудных окатышей. Однако наибольшим достижением в условиях военного положения здесь называют сохранность своего предприятия: комбинат продолжает работать, уменьшил себестоимость производства; поставки клиентам сократились, сосредотачиваясь на клиентах в Центрально-Восточной Европе, тогда как раньше, до войны, продукция поставлялась по всему миру заказчикам в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

ЕГОК продолжает играть значительную роль для громад, в которых работает предприятие, региона и страны в целом, оказывает гуманитарную поддержку через более 70 социальных проектов и инициатив.

Российское вторжение приостановило инвестирование ряда проектов, некоторые пришлось отложить. В перспективе, когда бизнес возобновит производство, предприятие станет важным игроком в восстановлении Украины.

В частности, ЕГОК планирует активнее работать над реализацией проектов по снижению объемов выбросов углерода, уменьшению использования дизтоплива и переводу автосамосвалов на работу от электротяги, интеллектуальных систем диспетчеризации электрических беспилотных самосвалов и т.д., чтобы обеспечить сохранение бизнеса на уровне в авангарде технологических достижений, и продолжает работать как современная украинская горнодобывающая компания.

"Планы на ближайшее будущее просты – выйти на максимальные мощности производства и сохранить коллектив. А еще чтобы мобилизованные работники, ныне защищающие Украину, вернулись живыми, здоровыми и дальше работали у нас на предприятии", – резюмирует Тарас Зинченко.