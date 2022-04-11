Ericsson, eBay и еще три компании присоединились к технологической блокаде России и Беларуси

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В Минцифри рассказали о новых технологических компаниях, присоединившихся к их санкциям против России:

Ericsson останавливает деятельность в России на неопределенный срок. В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в Россию. Сотрудники Ericsson в России будут отправлены в оплачиваемый отпуск.

eBay Inc. прекратила доставку в Россию. Компания из США, предоставляющая услуги в отраслях интернет-аукционов и интернет-магазинов, приостановила доставку товаров российским покупателям.

Celonis приостановили новый и существующий бизнес в России. Компания уже собрала 250 000 долларов для гуманитарных организаций, а также поддерживает беженцев.

JetBrains sro прекратила деятельность в России. Международная компания, которая оценивает инструменты разработки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript и многих других приостановила продажи, исследования и разработку в России на неопределенный срок. Остановка продаж касается также белорусского рынка.

CEYE не предоставляет спутниковые снимки или информацию России или другим санкционированным странам/организациям.

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