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Ереван готов подписать с Азербайджаном мирный договор до конца года, - Пашинян

17 октября, 2023 вторник
16:00
Мир Нікол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Азербайджаном и открыть транспортные коммуникации до конца года

Об этом информирует Радио Азатутюн.

Выступая сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года.

Пашинян подчеркнул, что продолжит мирную повестку дня и что региону нужен мир. Он подчеркнул, что Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также предполагать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят.

По словам премьера, армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу, но не как экстерриториальный коридор.

При этом Пашинян выразил опасение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать вопрос так называемого коридора поводом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

В своем выступлении армянский лидер обратился за поддержкой к европейским парламентариям в деле установления мира в регионе.

Пашинян добавил, что формальные союзники Армении не помогли в решении проблем безопасности Армении и армян Нагорного Карабаха. В частности, премьер-министр Армении сказал, что, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, "наши союзники в сфере безопасности не только не помогли, но и публично призывали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства".

По мнению Пашиняна, аналогичный сценарий - внешняя агрессия, бездействие союзников, использование угрозы новой войны или гуманитарного кризиса для того, чтобы вызвать внутренние потрясения в Армении, поставить под угрозу суверенитет, даже сформировать марионеточное правительство, несколько раз было использовано против Армении, но и демократия Армении спасали суверенитет и независимость страны

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по обвинению Баку в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.

1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за массового выхода этнических армян из региона.

3 октября Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда.

5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Еспресо объясняет, почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.

Армения
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