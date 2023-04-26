Эрдогану стало плохо во время предвыборного интервью в прямом эфире
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время предвыборного интервью в прямом эфире
Об этом сообщает Yeni Safak .
25 апреля вечером Эрдоган дал интервью в прямом эфире телеканалов Ulke TV и 7 канала. Вскоре после его начала, когда ведущий спросил президента Турции о перестановках в турецком правительстве, етер прервался, а камера показала вскочившему с кресла журналисту и воскликнул: "Рекламу!".
После паузы, продолжавшейся более 10 мин Эрдоган вернулся к эфиру, извинился перед зрителями и объяснил свое состояние простудой.
"Вчера и сегодня была напряженная агитационная работа. Поэтому я простудился. Даже думал, не отменять ли программу. Но мы пообещали и пришли. Желаю вам и нашим зрителям здоровья", - сказал Эрдоган.
Парламентские и президентские выборы в Турции назначены на 14 мая.
- 21 марта Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Турции.
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