Эрдогану стало плохо во время предвыборного интервью в прямом эфире

Об этом сообщает Yeni Safak .

25 апреля вечером Эрдоган дал интервью в прямом эфире телеканалов Ulke TV и 7 канала. Вскоре после его начала, когда ведущий спросил президента Турции о перестановках в турецком правительстве, етер прервался, а камера показала вскочившему с кресла журналисту и воскликнул: "Рекламу!".

После паузы, продолжавшейся более 10 мин Эрдоган вернулся к эфиру, извинился перед зрителями и объяснил свое состояние простудой.

"Вчера и сегодня была напряженная агитационная работа. Поэтому я простудился. Даже думал, не отменять ли программу. Но мы пообещали и пришли. Желаю вам и нашим зрителям здоровья", - сказал Эрдоган.

Парламентские и президентские выборы в Турции назначены на 14 мая.