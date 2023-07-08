Эрдоган заявил о желании продлить "зерновое соглашение" на 2 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года
Об этом Эрдоган сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продлением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ждем этого, и будем прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", - отметил Эрдоган.
По словам Эрдогана, вопрос "зернового соглашения" сегодня обсуждался с Владимиром Зеленским, а в телефонном режиме президент Турции хочет обсудить эту тему с главой РФ Владимиром Путиным.
"Я желаю продолжения зерновой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны понимают глобальную ответственность этой инициативы", – добавил он.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
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переподключение Россельхозбанка к SWIFT
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возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
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отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
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возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
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разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.
Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все.
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