Эрдоган заявил о желании продлить "зерновое соглашение" на 2 года

Об этом Эрдоган сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продлением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ждем этого, и будем прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", - отметил Эрдоган.

По словам Эрдогана, вопрос "зернового соглашения" сегодня обсуждался с Владимиром Зеленским, а в телефонном режиме президент Турции хочет обсудить эту тему с главой РФ Владимиром Путиным.

"Я желаю продолжения зерновой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны понимают глобальную ответственность этой инициативы", – добавил он.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.

Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все.