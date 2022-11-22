Эрдоган заявил о возможности наземной операции в Сирии против курдов

Об этом сообщает France 24 .

"Эта ситуация не будет ограничиваться исключительно воздушной операцией. Компетентные органы, наше министерство обороны и начальник штаба сами решат, какой уровень силы следует применить сухопутным войскам", - сказал президент Турции журналистам по возвращении из Катара, где он присутствовал на Чемпионате мира по футболу.

Reuters добавляет, что во время своего выступления Эрдоган заявил, что Турция атакует курдов с самолетов и артиллерии.

"Даст бог, и мы уничтожим их всех с помощью наших солдат и танков", – сказал президент Турции.

Также отмечается, что Эрдоган уже предупреждал о возможности наземной операции, в свою очередь в США призвали воздержаться от ее проведения.

"Мы призывали Турцию отказаться от таких операций, равно как и призывали Сирию отказаться от эскалации конфликта", - дает анонимный комментарий представитель Госдепа США.

21 ноября курдская вооруженная организация YPG нанесла ракетные удары по югу Турции.

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