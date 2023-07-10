Эрдоган заявил о новом условии для вступления Швеции в НАТО

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, цитирует "Анадолу"

Он отметил, что Анкара всегда поддерживала курс "открытых дверей" в НАТО. По его словам, для продвижения заявки Швеции на вступление в НАТО необходимо выполнить все положения трехстороннего меморандума (Турция - Швеция - Финляндия).

В то же время Эрдоган связал тему заявки Стокгольма на вступление в Альянс и диалог о вступлении Турции в Европейский Союз.

"Для начала откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы потом "расчистим дорогу" для Швеции, так же как это сделали в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС", - подчеркнул турецкий лидер.