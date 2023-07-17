Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продление "зернового соглашения"
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" вошло в историю как важный дипломатический успех, поэтому он будет пытаться продолжить его действие
Об этом пишет CNN .
"Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 млн тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис. Спасибо всем привлеченным сторонам. Я считаю, что (президент РФ Владимир, – ред.) Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", - сказал Эрдоган.
"Когда я вернусь из поездки (речь идет о визите в Никосию на День мира и свободы 20 июля, - ред.), у меня будет встреча с Путиным. Мы поговорим об этих разговорах, когда встретимся в нашей стране в августе", - добавил он.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.
В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".
17 июля спикер президента России Дмитрий Песков 17 июля заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения".
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