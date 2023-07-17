Об этом пишет CNN .

"Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 млн тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис. Спасибо всем привлеченным сторонам. Я считаю, что (президент РФ Владимир, – ред.) Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", - сказал Эрдоган.

"Когда я вернусь из поездки (речь идет о визите в Никосию на День мира и свободы 20 июля, - ред.), у меня будет встреча с Путиным. Мы поговорим об этих разговорах, когда встретимся в нашей стране в августе", - добавил он.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.

В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".

17 июля спикер президента России Дмитрий Песков 17 июля заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения".