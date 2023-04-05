Об этом сообщает Anadolu.

Турецкий президент отметил, что нынешний порядок, по которому лишь несколько стран влияет на "судьбу человечества", не устойчив. Поэтому он призвал к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН.

"Нынешний порядок, захватывающий судьбу человечества между устами 5 стран, не устойчив. Существует настоятельная потребность в том, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - подчеркнул Эрдоган.

Относительно войны России в Украине глава Турции выразил веру в возможность "поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который он втянут".