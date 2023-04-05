Эрдоган заявил о "крайне необходимой" потребности в реформации Совбеза ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совбеза ООН
Об этом сообщает Anadolu.
Турецкий президент отметил, что нынешний порядок, по которому лишь несколько стран влияет на "судьбу человечества", не устойчив. Поэтому он призвал к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН.
"Нынешний порядок, захватывающий судьбу человечества между устами 5 стран, не устойчив. Существует настоятельная потребность в том, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - подчеркнул Эрдоган.
Относительно войны России в Украине глава Турции выразил веру в возможность "поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который он втянут".
- Напомним, председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года и продлится месяц.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство России в Совбезе ООН – злая шутка.
- А в Белом доме заявили, что России не место в Совбезе ООН, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
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