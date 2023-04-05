Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Эрдоган заявил о "крайне необходимой" потребности в реформации Совбеза ООН

Эрдоган заявил о "крайне необходимой" потребности в реформации Совбеза ООН

5 апреля, 2023 среда
06:14
Мир Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совбеза ООН

Об этом сообщает Anadolu.

Турецкий президент отметил, что нынешний порядок, по которому лишь несколько стран влияет на "судьбу человечества", не устойчив. Поэтому он призвал к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН.

"Нынешний порядок, захватывающий судьбу человечества между устами 5 стран, не устойчив. Существует настоятельная потребность в том, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - подчеркнул Эрдоган.

Относительно войны России в Украине глава Турции выразил веру в возможность "поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который он втянут".

  • Напомним, председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года и продлится месяц.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство России в Совбезе ООН – злая шутка.
  • А в Белом доме заявили, что России не место в Совбезе ООН, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
ООН
Турция
Совет безопасности ООН
Реджеп Эрдоган
Читайте также:
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
3 апреля, 2023 понедельник
На вооружении Украины 5 бригад истребителей, - Игнат
M142 HIMARS
3 апреля, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
Петро Порошенко
2 апреля, 2023 воскресенье
"Тайное оружие": военные прокомментировали мобильные бани, которые привез Порошенко с волонтерами
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.83
  • EUR
    Покупка 39.94
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 апреля
07:03
Израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса: во время столкновений семеро палестинцев получили ранения
06:43
Прорыв шлюза возле Краматорска: в районе введут усиленный контроль качества воды, - Минздрав
06:24
"Изменение статус-кво силой неприемлемо": Япония осудила вооруженную агрессию РФ в Украине
05:58
ISW объяснил, зачем Кремль снова лязгает ядерным оружием
05:43
Россияне продолжают похищать гражданских на Запорожье, - ЦНС
05:27
Госдеп США
Госдеп: В США видят будущее Украины как сильной и независимой демократии
04:45
Россия вывела в Черное море шесть носителей "калибров": количество ракет может достигать 40
04:13
Морпехи уничтожили российский беспилотник и 11 окупантов
03:53
Месси предложили зарплату в 400 млн евро в Саудовской Аравии
03:16
Обновлено
Дональд Трамп
Дональду Трампу официально объявили обвинения: экспрезидент США вину не признал и покинул зал суда
02:46
Россияне обстреляли жилые дома, торговое заведение и линию электропередачи в Сумской области: есть раненый
02:08
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 апреля
02:06
Верещук посоветовала жителям временно оккупированных территорий срочно выезжать в третьи страны
01:38
В Беларуси спецслужбы задержали и вернули в РФ юношу из Мариуполя, пытавшегося вернуться в Украину
00:59
Украинец Забарный дебютировал в АПЛ
00:50
Столтенберг Зеленский
Столтенберг официально пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе
00:48
"С начала войны я собрала более миллиона долларов на нужды Украины", - Свитолина
00:32
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ: Мудрика выпустили только к концу матча
00:13
Билл Клинтон, Борис Ельцин, Леонид Кравчук. 14 января 1994 года, Москва
"Чувствую себя ужасно": Билл Клинтон сожалеет, что способствовал отказу Украины от ядерного оружия
2023, вторник
4 апреля
23:41
Путин уволил генерала Мурадова, провалившего наступление на Угледар, - СМИ
23:28
Парламент Чили, губернаторы США, Трюдо и фон дер Ляен: Зеленский рассказал о ряде международных обращений и разговоров
22:27
Аналитика
В ближайшее время будем ждать агонию российского наступления. Колонка Сергея Згурца
22:20
В госдуме РФ предлагают признать феминизм экстремистской идеологией
22:17
Эксклюзив
Енс Столтенберг
Столтенберг: Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась
21:52
Ответственность за убийство пропагандиста Татарского взяла на себя организация, якобы подорвавшая Дугину
21:50
РФ возмущена публикацией о преступлениях россиян в Буче: вызвала поверенного Франции и заявила протест
21:00
Обзор
Удар Финляндии по Путину, белорусские самолеты готовы к применению "ядерки", польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского. Мировые СМИ об Украине 4 апреля
20:47
Сиярто заявил, что присутствие Кулебы на встрече членов НАТО нарушает принцип единства Альянса
20:31
Облсовет Хмельницкого принял решение о запрете УПЦ МП в области
20:22
Эксклюзив
Барабаш: в Авдеевке остается 5 детей, родителей их в глаза называю убийцами
20:08
OPINION
Кого на самом деле поразил ПТСР?
19:52
Чехия приняла около 500 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабной войны, – временно поверенный Усатый
19:42
"На 100% поддерживаю внешнюю политику ЕС по РФ": Новоизбранный президент Черногории Милатович
19:26
Кабмин провел кадровые ротации в министерствах
19:08
Российские истребители нанесли авиаудар по Черниговщине: загорелся частный дом
19:00
Эксклюзив
На южном фронте враг идет в глухую оборону для прикрытия своего отступления, – военный эксперт Свитан
19:00
Обзор
Победные новости 405-го дня войны: большие потери россиян возле Бахмута и запрет УПЦ МП в Хмельницкой области
18:56
Оккупанты под видом коммунальных проверок заселяют военных во временно покинувшие владельцами помещения — Генштаб
18:49
Пентагон
США объявили о новом пакете военной помощи на $2,6 млрд для Украины
18:41
"Грузия находится на распутье": содокладчики ПАСЕ о перспективах интеграции страны в ЕС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV