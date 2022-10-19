Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о создании в Турции "газового хаба"
Президент Турции Эрдоган заявил, что договорился с главой РФ Путиным о создании так называемого газового хаба
Об этом информирует Reuters .
Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами своей "Партии справедливости и развития", заявил, что Путин утверждает о возможности получения Европой газа через Турцию.
"Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании в Турции газового хаба", – говорится в сообщении.
- 8 октября Ибрагим Калин заявил, что Владимир Путин требует от Запада большого соглашения, которое бы зафиксировало "новые реалии" в мире.
- 13 октября Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию. По его словам, транзит газа из "Северных потоков" можно переместить, создав самый большой хаб в Турции. Москва, по мнению Путина, может произвести поставки газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива.
- По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, самым удобным местом для предложенного Путиным нового "газового хаба" в Европу может стать регион Тракья на северо-западе Турции.
- 15 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин хочет провести переговоры с Западом по Украине, возможно даже с президентом США Джо Байденом.
- Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас невозможна.
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