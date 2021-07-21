Эрдоган заявил о демилитаризации оккупированного курортного города Фамагуста на Северном Кипре: в ЕС и США протестуют

Об этом пишет Ekathimerini .

Вароша, район города Фамагуста с заброшенными отелями и резиденциями в военной зоне, в которую никому не позволяли въезжать, была безлюдной после разделения острова на греческую и турецкую части войной 1974 года.

Власти Северного Кипра открыли небольшую территорию Вароши для однодневных визитов в ноябре 2020 года, а во вторник, 20 июля, заявили, что часть ее будет демилитаризованная с имеющимся механизмом для потенциального возвращения имущества прежним хозяевам.

"В Марасе (турецкое название района Вароша, - ред.) начнется новая эра, которая принесет пользу всем", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Киприоты-греки считают, что изменение статуса района демонстрирует четкое намерение Турции присвоить его.



Президент Кипра Никос Анастасиадес назвал этот шаг "незаконным и неприемлемым".

"Я хочу послать серьезное послание господину Эрдогану и его местным доверенным лицам о том, что неприемлемые действия и требования Турции не будут приняты", - отметил политик.

Министерство иностранных дел Греции заявил, что осуждает этот шаг "серьезным образом", тогда как Великобритания, постоянный член Совета Безопасности ООН, заявила, что в срочном порядке обсудит этот вопрос с другими членами Совбеза.

Беспокойство выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель.



"Одностороннее решение, объявленное сегодня президентом Эрдоганом и [лидером киприотов-турок Эрсин] Татаром, рискует повысить напряженность на острове и скомпрометировать возвращения к переговорам по всестороннему урегулированию кипрской проблемы", - отметил глава европейской дипломатии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал объявление Эрдогана провокационным и неприемлемым. С



"США работают с партнерами-единомышленниками, чтобы передать эту ситуацию на рассмотрение Совета Безопасности ООН, и требовать решительной реакции", - добавил глава Госдепа США.

Резолюции Организации Объединенных Наций требуют передачи Вароши в администрацию ООН и разрешения для людей вернуться в свои дома.

Президент Кипра Анастасиадес сказал, что если Турция "действительно беспокоится о возвращении имущества законным владельцам ... она должна была принять резолюции ООН и передать город ООН, позволив людям вернуться в безопасных условиях".