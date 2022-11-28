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Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" показало возможность дипломатического урегулирования "разногласий" в Украине

28 ноября, 2022 понедельник
12:04
Мир

Президент Турции Реджеп Эрдоган "увидел" в реализации зерновой инициативы возможность завершения войны в Украине путем переговоров

Об этом он сказал в понедельник на 38 заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (İSEDAK) Организации исламского сотрудничества, передает Anadolu .

При этом вторжение России в Украину турецкий лидер назвал "разногласиями".

"Зерновое соглашение" и обмен пленными между РФ и Украиной доказали возможность дипломатического урегулирования разногласий", - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что благодаря "зерновому соглашению" стал возможным экспорт более 11 млн тонн агропродукции из портов Большой Одессы. Политик выразил надежду, что продление "зернового соглашения" на 120 дней поможет жителям африканских стран преодолеть проблемы в продовольственной сфере.

  • "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
  • В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.
  • Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

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Реджеп Эрдоган
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