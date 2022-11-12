Об этом сообщает телеканал TRT.

"Мы переживаем необычный процесс. Россия - это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия пока сопротивляется", - заявил Эрдоган.

Он надеется провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20. Обсудить планируется и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Во время последней встречи с Путиным я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию. Затем было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня если я смогу с ним контактировать", - объяснил Эрдоган.

Президент Турции надеется, что у него будет возможность поговорить с Лавровым о шагах, которые РФ должна делать. Речь идет о диалоге, который должен трансформироваться в мир.

11 ноября Эрдоган заявил, что делает все возможное, чтобы война в Украине завершилась мирным договором. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал очередные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по мирным переговорам

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb