Эрдоган заявил, что "Запад и США безгранично нападают на Россию"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия в настоящее время оказывает сопротивление нападению со стороны западных стран. А особенно "практически безгранично нападают" на РФ Соединенные Штаты
Об этом сообщает телеканал TRT.
"Мы переживаем необычный процесс. Россия - это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия пока сопротивляется", - заявил Эрдоган.
Он надеется провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20. Обсудить планируется и полномасштабное вторжение РФ в Украину.
"Во время последней встречи с Путиным я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию. Затем было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня если я смогу с ним контактировать", - объяснил Эрдоган.
Президент Турции надеется, что у него будет возможность поговорить с Лавровым о шагах, которые РФ должна делать. Речь идет о диалоге, который должен трансформироваться в мир.
- 11 ноября Эрдоган заявил, что делает все возможное, чтобы война в Украине завершилась мирным договором. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал очередные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по мирным переговорам
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