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Главная Мир Эрдоган заявил, что вторжению РФ в Украину нет никакого оправдания

Эрдоган заявил, что вторжению РФ в Украину нет никакого оправдания

20 сентября, 2022 вторник
08:56
Мир Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вторжению России в Украину нет никакого оправдания, а о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров

Об этом сообщает Anadolu .

Отвечая на вопрос, смогли ли россияне найти оправдание вторжению в Украину, Эрдоган ответил, что этому нет оправданий.

"Нет никакого оправдания вторжениям. И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить Зеленский и Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать обе стороны, как страна, которая придерживается сбалансированной политики. Вот почему у нас есть стойкое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел их свести вместе, услышать это от них. Мы еще не преуспели, но это не безнадежно", - сказал Эрдоган.

На вопрос, осознает ли Путин, что просчитался, недооценив волю украинского народа, президент Турции отметил, что ни один лидер не признает своих ошибок.

"Ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг", - отметил Эрдоган.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Турция
Владимир Зеленский
война с Россией
Реджеп Эрдоган
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