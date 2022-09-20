Об этом сообщает Anadolu .

Отвечая на вопрос, смогли ли россияне найти оправдание вторжению в Украину, Эрдоган ответил, что этому нет оправданий.

"Нет никакого оправдания вторжениям. И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить Зеленский и Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать обе стороны, как страна, которая придерживается сбалансированной политики. Вот почему у нас есть стойкое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел их свести вместе, услышать это от них. Мы еще не преуспели, но это не безнадежно", - сказал Эрдоган.

На вопрос, осознает ли Путин, что просчитался, недооценив волю украинского народа, президент Турции отметил, что ни один лидер не признает своих ошибок.

"Ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг", - отметил Эрдоган.

20 сентября Эрдоган заявил, что при посредничестве Турции Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных.

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