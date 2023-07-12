Эрдоган заявил, что Турция не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО до октября

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Реджеп Эрдоган подчеркнул, что ратификация откладывается до октября, ведь турецкий парламент до этого времени не будет заседать.

"Есть много международных конвенций, есть много законодательных предложений, которые нужно обсудить. По степени важности этот шаг, который мы сделали, также займет свое место здесь, но это возможно. Наша цель - завершить эту работу как можно быстрее", - сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам Эрдогана, в течение этого времени Турция и Швеция будут усиливать сотрудничество по борьбе с терроризмом с двусторонним механизмом безопасности.

Что известно о присоединении Швеции к НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду, что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.

14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее "требования". В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.

10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.