Эрдоган заявил, что Турция нашла залежи нефти на $1 млрд
Президент Турции заявил, что его страна обнаружила "высококачественную нефть" стоимостью 1 млрд долларов США
Заявление Реджепа Эрдогана, сделанное после заседания правительства, цитирует A News. Впоследствии президент Турции подтвердил эту информацию в твиттере.
"Мы нашли высококачественную нефть в двух скважинах в Адане, где недавно проводили разведку. Экономическая ценность нефти составляет примерно 1 млрд долларов", - написал он.
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