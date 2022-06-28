Эрдоган заявил, что Турция нашла залежи нефти на $1 млрд

Заявление Реджепа Эрдогана, сделанное после заседания правительства, цитирует A News. Впоследствии президент Турции подтвердил эту информацию в твиттере.

"Мы нашли высококачественную нефть в двух скважинах в Адане, где недавно проводили разведку. Экономическая ценность нефти составляет примерно 1 млрд долларов", - написал он.