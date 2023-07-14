Эрдоган заявил, что Путин согласен на продление "зернового соглашения". В Кремле отреагировали
В пятницу, 14 июля, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что президент России Владимир Путин согласился с его мнением о продлении действия "зернового соглашения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это заявление
Об этом пишет издание Daily Sabah.
Выступая перед журналистами, Эрдоган заявил, что надеется на продолжение действия соглашения после 17 июля в результате усилий ООН и Турции.
"Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения по поводу расширения Черноморского зернового коридора", - сказал лидер Турции.
В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил российскому изданию РИА Новости о том, что заявлений о продлении действия "зернового соглашения" со стороны России не было.
"Никаких заявлений о продлении зернового соглашения с российской стороны не было", - сказал он.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для продления соглашения оккупанты требовали:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
ООН и Турция выступили посредниками между Россией и Украиной в заключении "зернового соглашения", чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, обострившийся из-за вторжения РФ и блокады украинских портов.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.
Впоследствии, 12 июля, Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения о продлении "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.
13 июля Путин объявил о том, что Россия продолжит "зерновое соглашение" тогда, когда будет выполнено обязательство перед ним, но ЕС против подключения Россельхозбанка к SWIFT, как ранее требовали в Кремле.
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