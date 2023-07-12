Эрдоган заявил, что отпустил в Украину командиров из Азовстали по просьбе Зеленского

Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган заверил, что договоренности, что командиры из Азовстали должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией. Турция якобы не является стороной договоренностей по командирам из Азовстали.

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, а до пятницы, 7 июля, они были у нас. Когда мы получили этот запрос, то отдали этих командиров", — сказал президент Турции.

Эрдоган не считает, что ситуация повлияла на отношения Турции с Россией.

"Сначала РФ возмутилась, а затем это перешло в позитив", - добавил Реджеп Эрдоган.

Что известно о возвращенных из плена командиров из Азовстали

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только за 5.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.

В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.

8 июля 2023 года Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.