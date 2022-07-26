Эрдоган заявил, что относится к Путину как к другу. К Зеленскому также

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью TRT.

"Мы смотрим и на Путина, и на Зеленского, как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный... Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подходит политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", — заявил он.

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25 июля Эрдоган прокомментировал обстрел Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло".

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

На следующий день, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы вблизи зернового терминала. Весь мир единодушно осудил действия России.

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