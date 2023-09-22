Эрдоган заявил, что не разделяет негативного отношения к Путину

Об этом сообщает Bloomberg.

"И лидеры, и премьер-министры (ред. – других государств) имеют негативное отношение к Путину. Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение правильным. Потому что Россия – не обычная страна", – сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам Эрдогана, Россия является одним из ведущих производителей зерна в мире, потому "сейчас такую страну нельзя игнорировать".

"Мы продолжим наши отношения с Россией в положительном ключе", – сказал Эрдоган по поводу стремления Турции стать хабом для экспорта природного газа в Европу и зависимость Анкары от импорта российского газа.