Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Hurriyet.

"Во-первых, мы должны это признать: политический диалог или дипломатия не могут быть полностью разорваны между государствами. Такой диалог нужно всегда поддерживать", – заявил Эрдоган.



На вопрос о Сирии Эрдоган отвечал после того, как министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал о своем коротком разговоре с сирийским министром иностранных дел Фейсалом Микдадом в конце 2021 года. Заявления Чавушоглу подтолкнули комментарии о потенциальном изменении политики Анкары в отношении режима Асада.



"Нельзя отказываться от дипломатии. Весь мир увидел, насколько нам нужна дипломатия. Мы всегда были частью решения. Мы взяли на себя ответственность за решение сирийской проблемы. Нашей целью был региональный мир и защита нашей страны от серьезных угроз, вытекающих из этого кризиса", – сказал Эрдоган.

Недавно президент Турции объявил, что планирует обсудить вопросы Запорожской АЭС с Путиным.

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