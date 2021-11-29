Эрдоган заявил, что готов выступить посредником между Украиной и РФ

Об этом сообщает в Twitter агентство Anadolu.



Эрдоган сказал, что Турция готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях между Украиной и РФ.



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Президент Турции отметил, что для этого налажены контакты с руководителями обеих враждующих стран.